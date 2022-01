Elbląg. Czy to złodziej gołębi? 43-letniemu recydywiście grozi 5 lat więzienia Witold Chrzanowski

43-letni mieszkaniec Elbląga usłyszał zarzut kradzieży gołębi pocztowych. Mężczyzna sam przyszedł do komendy miejskiej policji po tym jak dostał wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wcześniej był już notowany m.in. za przemyt.