Elbląg - lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Biblioteka Elbląska Filia Nr 3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

III Liceum Ogólnokształcące

Młodzieżowy Dom Kultury

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Koło PSONI w Elblągu

Przedszkole Nr 14

Przedszkole Nr 17

Przedszkole Nr 18

Przedszkole Nr 21

Przedszkole Nr 23

Przedszkole Nr 24

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa nr 12

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Zespół Szkół Gospodarczych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Zespół Szkół i Placówek Sportowych IV Liceum Ogólnokształcące

Świetlica w Próchniku

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

W wyborach samorządowych mamy ograniczone możliwości zmian miejsca głosowania, ponieważ ideą tych wyborów jest oddanie głosu w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu i głosowania w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce.

Aby oddać swój głos, należy być wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie. Jeśli jesteśmy w niej na stałe zameldowani, to wpis pojawia się automatycznie. Jeśli jednak mieszkamy w gminie na stałe, ale nie posiadamy formalnego zameldowania, to musimy złożyć wniosek do urzędu gminy odpowiedniego dla adresu stałego zamieszkania.