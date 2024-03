Oświadczenie prezydenta Elbląga dotyczące stanowiska jego kontrkandydatów

Oświadczenie

Szanowni Państwo

W związku z oświadczeniem, dotyczącym hejtu i brudnej kampanii, którą rzekomo prowadzę wobec czterech kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta, informuję, że ani ja – jako Prezydent i kandydat do Sejmiku Województwa, ani komitet do Rady Miejskiej, który popieram nie mamy nic wspólnego z wydaną przez Pana Mariusza Lewandowskiego ulotką. Działalność Pana Lewandowskiego nie jest również w żaden sposób finansowana ze środków Urzędu Miejskiego, czy popieranego przeze mnie komitetu wyborczego. Pan Lewandowski nie jest, ani nie był na żadnej liście wyborczej komitetów związanych ze mną. Natomiast jeszcze niedawno był kandydatem do Rady Miejskiej jednego z komitetów, którego lider podpisał się pod wspomnianym oświadczeniem.

Zawarte w oświadczeniu zarzuty nie są poparte żadnymi dowodami. Traktuję je, jako polityczną grę i manipulację opinią publiczną. Mam nadzieję, że wyborcy nie dadzą się nabrać na takie nieprzyzwoite praktyki.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że od wielu miesięcy to właśnie wobec mnie wylewa się fala hejtu i pomówień. Przypomnę tylko brudną kampanię referendalną, batalię o elbląski port, która była oparta na wielu kłamstwach, czy aktualnie trwającą kampanię samorządową. Chociaż już w styczniu ogłosiłem, że nie będę startował na Prezydenta Miasta cały czas jestem atakowany. Rozumiem, że to sposób na kampanię, w związku z brakiem merytorycznych argumentów? Może jednak zamiast wyssanych z palca zarzutów wobec mojej osoby zaapelują Panowie do swoich środowisk oraz do swoich kandydatów na radnych o prowadzenie uczciwej i pozbawionej hejtu kampanii? Może przeanalizują Panowie swoje wpisy w social mediach i używany w nich język? Zwykłą hipokryzją jest czynienie wobec mnie niepopartych faktami zarzutów, a jednocześnie tolerowanie obrzydliwych, pełnych hejtu komentarzy pisanych i upublicznianych przez zwolenników i przedstawicieli Państwa komitetów.

Nie godzę się na hejt, posługiwanie się kłamstwem i pomówieniami, dlatego już w pierwszej kadencji mojej prezydentury wraz z radnymi przyłączyliśmy się do akcji #NIE dla hejtu, którą zainicjował ówczesny radny Wojciech Rudnicki. Może warto o niej niektórym przypomnieć? Apeluję więc do wszystkich kandydatów o skupienie się na merytorycznej dyskusji i walce o poparcie mieszkańców na prawdziwe argumenty.

Witold Wróblewski

Prezydent Elbląga