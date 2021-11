Elbląg na trzy dni stanie się stolicą światowego tańca Witold Chrzanowski

Już tylko dni dzielą nas od jednej z najważniejszych imprez tanecznych roku, czyli Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. W trzecim tygodniu listopada do Elbląga przyjadą pary taneczne z całego świata. Zmierzą się one m.in. w Mistrzostwach Świata w 10 Tańcach. To będą dni pełne emocji na najwyższym poziomie.