Elbląg. Poszukiwany wpadł, bo nie miał maseczki. Miał za to narkotyki

Policjanci systematycznie sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących restrykcji. Pomimo wielu apeli o przestrzeganie reżimu sanitarnego i troski o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych, nadal nie brakuje osób świadomie łamiących przepisy.

W minioną niedzielę (30.01.2022 r.) policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który nie miał zasłoniętych ust i nosa maseczką. Sytuacja miała miejsce w sklepie przy ul. 1 Maja w Elblągu. Mundurowi podjęli interwencję wobec mężczyzny. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 29-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. Miał do odbycia rok i miesiąc pozbawienia wolności za wcześniejsze włamania. Za popełnione wykroczenie dotyczące niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni handlowej został pouczony. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków, gdyż podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim woreczek z amfetaminą. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.