Elbląg. Prezydent Witold Wróblewski został "Przyjacielem ESWIP"

Miejsce to znane jest mieszkańcom z inicjatyw, dzięki którym używane rzeczy odzyskują nowy blask i są wymieniane zamiast trafiać na wysypisko. Prezydent zwiedził pracownie stolarską i krawiecką, gdzie rzeczy są zarówno przywracane do stanu używalności, jak i przerabiane. W tej chwili pracownia stolarska przygotowuje się do nowego pomysłu, jakim jest odnawianie dla mieszkańców starych mebli. Ważnym zadaniem jest sklep, do którego mieszkańcy mogą przynieść rzeczy, których już nie potrzebują.

Przy okazji wizyty, prezydent otrzymał z rąk prezesa ESWIP, Arkadiusza Jachimowicza tytuł "Przyjaciela ESWIP" – Ten tytuł w szczególności docenia ważną decyzję władz samorządowych dzięki, której otrzymaliśmy działkę i mogliśmy rozwijać nasze nowe pomysły - mówił Arkadiusz Jachimowicz

- Działalność ESWIP pokazuje, jak organizacje pozarządowe mogą rozwijać się, nie tyle konkurując z samorządem, ile uzupełniając ofertę dla mieszkańców. Cieszę się, że po przekazaniu przez Miasto działki obiekt został pięknie odbudowany, jest wykorzystany i widać, że z korzyścią dla mieszkańców funkcjonuje - mówił prezydent przyjmując wyróżnienie.