Elbląg. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja chce z nim porozmawiać

Ów mężczyzna, zdaniem policjantów, może mieć potrzebne informacje w prowadzonej w KMP w Elblągu sprawie. Proszony jest więc o kontakt z prowadzącym postępowanie.

- Mając jednak na uwadze, że ów mężczyzna może nie przeglądać Internetu, a przez to nie wiedzieć, że chcemy się z nim skontaktować, apelujemy też do osób, które go rozpoznają o przekazanie nam informacji pod nr tel.: 47 734 16 20 lub mailowo: [email protected] - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.