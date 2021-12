Elbląg. Umowa na dzierżawę Terkawki została podpisana

Umowa dzierżawy zawarta została na 29 lat. Inwestor będzie płacił za użytkowanie terenu 2 530 000,00 zł rocznie. Umowę ze strony IPSOLAR.FARMA4 podpisali: wiceprezes Patryk Piasecki, a także w imieniu Prezesa spółki Yi Jong Chan Pełnomocnik Iwona Piasecka.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać inwestora na te tereny. Przypomnę, że jest to obszar, który miasto przejęło od wojska. Teren ten idealnie nadaje się pod farmę fotowoltaiczną. Długoletnia dzierżawa zapewnia stały, coroczny dochód dla miasta. W perspektywie 29 lat, na które została podpisana umowa daje to kwotę co najmniej ok. 71 mln zł. Jest to kolejny przykład zainteresowania dużych inwestorów, z kapitałem zagranicznym do inwestowania w Elblągu – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Rozpoczęcie inwestycji dzierżawcy planują na rok 2023. Zlokalizowanie na przedmiotowym obszarze farmy fotowoltaicznej możliwe będzie w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji.