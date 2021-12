Po wizycie „hydraulików” okazało się że z mieszkania zginęła biżuteria oraz spora suma pieniędzy. Sprawa została zgłoszona na policję.

Policja ostrzega mieszkańców przed tego typu scenariuszem, który aranżują sprawcy aby dostać się do mieszkania ofiary. Pamiętajmy by nie wpuszczać obcych, osób do mieszkania nawet gdy próbują one pod pretekstem się tam dostać.