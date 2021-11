Elbląski Światowid dołącza do akcji Czytaj PL 2021 Witold Chrzanowski

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w największej w Polsce akcji czytelniczej z darmowym dostępem do 12 bestselerowych tytułów. Czytać za darmo można do końca listopada.