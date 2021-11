Elblążanie coraz częściej padają ofiarą cyberoszustów

Pewien mieszkaniec powiatu zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu ponieważ nieznany sprawca posłużył się jego danymi osobowymi i zawarł kilka, bądź nawet kilkanaście umów kredytowych w różnych bankach. Mężczyzna zorientował się w sytuacji gdy banki zaczęły do niego przesyłać informację o zaciągniętych zobowiązaniach.

Inny mężczyzna stracił 27 tysięcy złotych. Kwota ta została wypłacona z jego konta. Wcześniej kontaktował się z nim sprawca, który namówił go na inwestycje w kryptowaluty i wyłudził od niego kody szybkiej płatności blik oraz dostęp do jego konta bankowego. W wyniku czego wypłacono z jego konta kwotę 27 tysięcy złotych.

W ostatnim przypadku ofiarą był również mężczyzna. Odebrał on telefon od osoby podającej się za pracownika działu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Powiadomił on mężczyznę, że ktoś generuje smsy z kodem do przeprowadzenia płatności ze środków znajdujących się na jego koncie. Aby temu zapobiec polecił mu zainstalowanie w telefonie aplikacji. Mężczyzna uwierzył rozmówcy i tak też zrobił. Dał tym samym sprawcy dostęp do swojego urządzenia przez które logował się w banku. Jak łatwo się domyślić sprawca skorzystał z tego natychmiast.

Pamiętaj:

Chroń swoje dane, w tym również numery telefonów – nawet nie zorientujesz się, że zamiast SMS-a od krewnych czy znajomych, do których masz zaufanie, dostaniesz wiadomość od cyberoszustów (np. z prośbą o podanie kodu BLIK czy zlecenie przelewu) i stracisz swoje pieniądze.