Elblążanie: darmowe szczepienia na grypę są dla wszystkich

Od listopada 2021 roku z bezpłatnych szczepień na grypę mogli skorzystać seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione, teraz dostępne są one dla wszystkich.

Przypomnijmy podstawowe zasady:

na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówić się w punkcie szczepień

Sprawdź, gdzie wykonasz szczepienie przeciw grypie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype#mapa

lekarz w punkcie szczepień zakwalifikuje Cię do zabiegu

możesz się szczepić zaraz po szczepieniu przeciw COVID-19

na Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz informację o przebytym szczepieniu.

Nabycie odporności następuje po ok. 2 tygodniach od zaszczepienia i utrzymuje się 6–12 miesięcy. Dlatego warto zaszczepić się do połowy stycznia.