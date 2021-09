Elblążanie poznają najlepsze formacje taneczne w Polsce

Za notoryczną jazdę bez prawa jazdy dostał 7 miesięcy więzienia

28-latek z Elbląga, któremu cofnięto uprawnienia do kierowania mimo to jeździł dalej autem. W ciągu dwóch miesięcy (kwiecień i maj) został zatrzymany przez policjantów aż 5 razy. Wobec niego skierowano wniosek do sądu. Ten skazał go na 7 miesięcy pozbawienia wolności.