Elblążanin został Mistrzem Polski Służb Mundurowych w kickboxingu

W drodze po złoto strażak z Elbląga pokonał aż sześciu przeciwników, wygrywając z nimi wszystkie walki przed czasem.

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych przyciągają wielu zawodników wywodzących się z różnych stylów walki takich jak karate, kickboxig, taekwondo, boks, muay tai co sprawia, że walki są bardzo emocjonujące i widowiskowe. Wysoka forma Adriana Durmy to dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w kickboxingu, które odbędą się 14 października we Włoszech.