Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Elblągu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Elbląg, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sieć siłowni oferuje karnet na 90 dni za 1 zł! Od 13 do 23 czerwca w siłowniach sieci Well Fitness trwa specjalna akcja bezpłatnej analizy składu ciała. Jak z niej skorzystać? Wystarczy przyjść do jednego z klubów Well Fitness w godzinach dyżuru trenerskiego, zadeklarować chęć wzięcia udziału w akcji i poddać się prostemu i darmowemu badaniu. Każdy, kto zdecyduje się na udział w akcji, może otrzymać 3-miesięczny karnet na siłownię za 1 złotówkę lub w bardzo atrakcyjnej cenie. To jednak nie wszystko!

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na ekspresowej siódemce. Kierujący volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze!