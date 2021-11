Festiwal Polskich Filmów Familijnych w elbląskim Światowidzie

Głównym celem Festiwal Polskich Filmów Familijnych jest promocja oraz upowszechnianie polskiego kina familijnego zarówno poprzez wyświetlanie klasyki kina polskiego, jak i nowych produkcji. Podczas festiwalu zaprezentujemy nie tylko filmy animowane, ale także dokumentalne czy krótkie serie filmowe. Najważniejszym założeniem festiwalu jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i poglądów pomiędzy młodymi odbiorcami ich rodziną i twórcami filmowymi. Wszystkie propozycje dopasowane są do grup i kompetencji odbiorców. Festiwal Filmów Familijnych to jedyne takie przedsięwzięcie w tej części Polski.