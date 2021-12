Gdyby to był normalny dzień... To mieliśmy zobaczyć w telewizji 13 grudnia 1981 roku

Choć, jak zauważa to dzisiejszy "obrońca demokracji" płk Adam Mazguła, stan wojenny był "kulturalnym zdarzeniem", podwójny - zarówno od strony wojskowej jak i partyjnej (obaj należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) - przełożony Mazguły nie znalazł w swoim wystąpieniu z 13 grudnia miejsca na tematy nawet luźno związane z kulturą. No chyba, że za takowe uznać należy wzmianki o zagrożeniu dla narodowego bytu spowodowane przez "ekstremistycznych działaczy Solidarności".

Zostawmy jednak na boku towarzysza generała i jego totumfackiego. Wróćmy do programu telewizyjnego przewidzianego na 13 grudnia 1981 roku. Co mieliśmy zobaczyć, gdyby to był normalny dzień?

"Jedynka" tradycyjnie miała rozpocząć nadawanie o godz. 6.10 od bloku dla rolników. W Telewizyjnym Technikum Rolniczym były przewidziane lekcje o hodowli zwierząt i mechanizacji rolnictwa. O godz. 7.30 wyemitowany miał być (znów te czas przeszły niedokonany) cykliczny program "W domu i zagrodzie", pół godziny później - "Tydzień" - magazyn rolniczy, a następnie - o 8.45 - "Telewizjada". Na godz. 9 zapowiedziano "Teleranka", który dla ludzi 45+ do dzisiaj kojarzy się z pierwszym dniem stanu wojennego.