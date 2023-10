Głosujemy na Budżet Obywatelski w Elblągu (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Ruszyło głosowanie w XII edycji Budżetu Obywatelskiego w Elblągu. Do wydania z miejskiej kasy mieszkańcy mają ponad 4 miliony złotych. Swój głos można oddać do 9 listopada. Głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy, oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją datę urodzin. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.