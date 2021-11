Inwestycje na elbląskiej Wyspie Spichrzów coraz bliżej. To efekt Polskiego Ładu

Całość ma nawiązywać do zabytkowej starówki oraz historycznej zabudowy tego obszaru. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Fabryka. Budowa obiektu, którego koszt szacowany jest na ok. 90 mln zł rozpocznie się wiosną 2022 roku.

To nie jedyne dobre informacje w tej sprawie.

- Podpisane zostały akty notarialne dotyczące podwyższenia kapitału spółki Fabryka – Porta Mare Sp. z o.o., która będzie realizowała inwestycję. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został obecnie z kwoty 2 mln zł do kwoty ponad 12 mln zł. Gmina Miasto Elbląg wniosła do spółki wkład niepieniężny w postaci niezabudowanych 3 działek o łącznej powierzchni 6,6 tys. metrów kwadratowych i wartości 2,3 mln zł, na których wybudowany zostanie biurowiec. Spółka OPERATOR ARP wniosła zaś wkład pieniężny w kwocie 7,8 mln zł. To kolejny ważny krok w realizacji przedsięwzięcia, które poza pobudzeniem ekonomicznego potencjału miasta, przyczyni się także do rewitalizacji obszaru Wyspy Spichrzów, stanowiącego dawniej gospodarcze serce Elbląga – zaznacza prezydent Witold Wróblewski.