Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w grudniu 2020 roku w podelbląskiej miejscowości Kazimierzowo. Kierował skodą na warszawskich numerach rejestracyjnych. W trakcie kontroli okazało się, że 33-latek nie posiada prawa jazdy i nie, że zostawił je w domu a po prostu nie posiada uprawnień do kierowania autem. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Ten skazał go na 3000 złotych grzywny.