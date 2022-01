Kolejne oszustwo przy sprzedaży internetowej. Elblążanka straciła tysiąc złotych

Oszustwo miało związek z handlem poprzez portal aukcyjny. Kobieta sprzedawała dzbanek. Za pośrednictwem komunikatora internetowego zgłosiła się do niej osoba rzekomo zainteresowana transakcją. Zaproponowała skorzystanie z linku do bankowości elektronicznej. Link był przekierowaniem na fałszywą stronę banku. Oszust uzyskał dostęp do jej konta i dokonał z niego przelewu na kwotę 1000 zł.

Policja radzi, by z większą ostrożnością i ograniczonym zaufaniem podchodzić do autoryzacji transakcji finansowych w Internecie. Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem, poprzez komunikatory. Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego oraz bramki płatniczej, a każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym, czy to przez wiadomości mailowe, smsy i komunikatory, które zawierają linki powinno wzbudzić czujność.