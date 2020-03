Koronawirus. Policja w Elblągu i Pasłęku apeluje przez megafon o pozostanie w domu [wideo]

W związku z epidemią koronawirusa policjanci w Elblągu i Pasłęku będą apelowali przez megafony do mieszkańców o pozostanie w domu. Komunikaty głosowe będą nadawane z oznakowanych radiowozów. Wszystko po to, by przypomnieć o odpowiedzialnym postępowaniu.

Koronawirus Elbląg - komunikaty policji Komunikaty głosowe mają na celu przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom o zachowaniu środków ostrożności i odpowiedzialnym zachowaniu w trakcie epidemii koronawirusa, a w konsekwencji zminimalizowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Nadawane są w całej Polsce, teraz będzie je można usłyszeć także w Elblągu i Pasłęku. Policjanci w oznakowanych radiowozach przez megafony będą przypominać o pozostaniu w domu i niegrupowaniu się osób. RAPORT Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO: Warmińsko-mazurskie: 33 zakażonych! Aktualizowany raport "Szanowni państwo, tu policja. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami." - słyszymy w komunikacie policji.