Kultura. Czas wolny elblążan w XIX i u progu XX wieku

Wiek XIX przyniósł ogromne zmiany w kulturze czasu wolnego mieszkańców Europy i świata. Ogólnie powszechną stała się prasa, w której pojawiały się informacje o charakterze lokalnym, ale także wiadomości ze świata. Na łamach poszczególnych periodyków adresowanych do konkretnych grup społecznych i zawodowych ukazywały się wówczas różnego rodzaju aforyzmy, łamigłówki oraz publikowane w odcinkach powieści. W tym czasie kultura czytelnicza mogła upowszechniać się także dzięki powstawaniu dostępnych dla szerokich grup społecznych bibliotek. Na zainteresowanie czytelnictwem miał wpływ przede wszystkim coraz mniejszy odsetek analfabetów. Poza tym modną rozrywką były w XIX wieku spektakle teatralne i przedstawienia operowe, prelekcje, odczyty oraz debaty, w których uczestniczyły szerokie rzesze ludzi. Także w Elblągu działało w tym czasie wiele instytucji i towarzystw, które animowały lokalne życie kulturalne i naukowe, wypełniając tym samym czas wolny mieszkańców Elbląga. Owe towarzystwa oferowały elblążanom wiele atrakcji, takich jak spotkania towarzyskie z dobrym jedzeniem oraz wycieczki bliskie i dalekie. To wszystko sprawiło, iż towarzystwa kulturalne i naukowe zyskały sobie znaczne grono zwolenników. Wspomniane towarzystwa były także probierzem nowych trentów docierających do Elbląga, jak również upowszechniania się począwszy od II połowy XIX wieku nowych wynalazków, takich jak np. fotografia, radio, czy kino. Już w najbliższą środę, kulturę czasu wolnego elblążan w XIX wieku i u progu XX przybliży nam dr Joanna Szkolnicka. /zapowiedź Radka Kubusa, który poprowadzi spotkanie.

Joanna Szkolnicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt ds. historii najnowszej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Autorka szeregu wystaw, prelekcji, artykułów dotyczących zagadnień z przeszłości Elbląga, a przede wszystkim monografii zatytułowanej „Elbląskie towarzystwa kulturalne i naukowe w latach 1772-1945”. Od wielu lat współpracuje z redakcją czasopisma „Der Westpreuße”.