Pasłęccy policjanci otrzymali upragniony nowy radiowóz Witold Chrzanowski

KMP Elbląg

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Pasłęku przekazano na ręce insp. Roberta Muraszko Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu kluczyki do nowej hybrydowej toyoty. To już drugie takie auto zasilające elbląski garnizon. Nowy radiowóz trafił do Komisariatu Policji w Pasłęku.