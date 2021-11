Pieszy, kierowco "Czy to Cię tłumaczy?" - policja przypomina o przepisach

Przechodząc przez jezdnię czy torowisko i przeglądając telefon, przechodząc przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym czy bez większego zastanowienia przebiegając przez ulicę nie myślisz o zagrożeniach i możliwych konsekwencjach swojego zachowania. Nie myślisz o nich również jadąc samochodem z nadmierną prędkością, niedostosowaną do przepisów i warunków panujących na drodze, jadąc „na zderzak” na autostradzie czy drodze ekspresowej, łamiąc przepisy za kierownicą. Czy pośpiech, sprawa do załatwienia lub roztargnienie Cię tłumaczy? W chwili gdy zginie człowiek, nic Cię nie wytłumaczy.

Każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób. Za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych, ale także sprawców zdarzeń i ich bliskich.

Korzystając z drogi, zawsze pamiętajmy, że to od naszego zachowania, koncentracji, podjętych decyzji i przestrzegania przepisów ruchu drogowego zależy bezpieczeństwo nasze oraz pozostałych uczestników ruchu.