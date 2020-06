47-latek bez uprawnień i pijany jechał astrą na samej feldze

Policjanci w centrum Elbląga zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego oplem astrą. Powodem zatrzymania było to, że w jednym kole opla brakowało… opony, a mężczyzna mimo to jechał na samej feldze. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie, jakie miał na koncie.