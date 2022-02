Powiat elbląski. Uratujmy zabytek ze wsi Jezioro w gminie Markusy Witold Chrzanowski

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Weź w nim udział i pokaż nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz w jaki sposób mógłby zostać wykorzystany w przyszłości, jak może służyć Tobie i Twojej społeczności. Do 7 marca można zgłosić zabytek z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którego właścicielem nie jest osoba prywatna ani parafia, ale np. gmina, powiat, województwo.