Pozostała już tylko ostatnia szansa, aby dołączyć do Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami

Jednak, to nie tylko o biegaczy chodzi. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do przyjścia i kibicowania uczestnikom. Biegacze mogą również wziąć ze sobą odblaskowe i świecące elementy, aby wspólnie stworzyć niezapomniane sportowe wydarzenie.

Trasa biegu obejmie ulice Czuchnowskiego, Rosnowskiego oraz Al. Jana Pawła II (w kierunku ronda na wzgórzu) i tą samą trasą będzie prowadzić do linii mety (zobacz mapę biegu). To odcinek o długości 5 kilometrów, a każdy, kto podejmie to wyzwanie, otrzyma pamiątkowy i niepowtarzalny medal.

Bieg zostanie sklasyfikowany w dwóch kategoriach: generalnej kobiet oraz generalnej mężczyzn, a pomiar czasu będzie profesjonalnie przeprowadzany. Do udziału w Nocnym Biegu mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych od osoby i powinna zostać uiszczona po dokonaniu zapisu. Zapoznajcie się z regulaminem wydarzenia.

Aby zarejestrować się na wydarzenie, odwiedź stronę www.elektronicznezapisy.pl i postępuj zgodnie z instrukcjami rejestracji. Termin zapisów wygasa 27 września lub po osiągnięciu limitu uczestników, dlatego nie zwlekajcie! To doskonała okazja, aby dołączyć do wyjątkowego wydarzenia, cieszyć się nocnym bieganiem pod gwiazdami i odkrywać uroki Modrzewiny w nocnej scenerii. - Nie przegapcie tej okazji i działajcie już teraz!