Wiosenna aktywność na torze wrotkarskim Kalbar: Sezon rozpoczęty

To z pewnością świetna informacja, na którą z niecierpliwością czekała społeczność elblążan, i nie tylko.

Po zakończonym zimowym sezonie oraz trzymiesięcznym funkcjonowaniu toru łyżwiarskiego, teren Kalbar ,przekształca się w obiekt dostosowany do sportów wiosenno-letnich. 9 marca, obiekt otworzył swoje podwoje, zapraszając do korzystania ze swoich atrakcji aż do późnej jesieni. Tor ten dostępny jest, dla miłośników jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy rowerkach biegowych. Ponadto, dostępne są sąsiadujące boiska, na których można uprawiać koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną czy tenisa. Czas spędzony na torze to obietnica udanej zabawy oraz dostarczenia odpowiedniej dawki ruchu na co dzień.