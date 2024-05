Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Elblągu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Elbląg, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Najwyższą emeryturę na Warmii i Mazurach wypłaca olsztyński Oddział ZUS i jest to ponad 20 tysięcy złotych (brutto). Otrzymuje ją co miesiąc mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat. Z kolei, najniższa – to zaledwie 28 groszy. Otrzymuje ją kobieta, za którą odprowadzono składki za 10 dni pracy.

We wtorek o godzinie 10:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Olecku wpłynęło zgłoszenie o przygniecionym mężczyźnie przez pojazd rolniczy w miejscowości Giże.