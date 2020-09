Przegląd tygodnia w Elblągu, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

Od kilku miesięcy trwa dyskusja dotyczą zabezpieczenia systemu opieki zdrowotnej w kontekście kolejnej fal zachorowań na koronawirusa i oddzielenia pacjentów od chorych borykających się z "tradycyjnymi", jesiennymi infekcjami. Lekarze zrzeszeni w ramach Porozumienia Zielonogórskiego apelują: "POZ to nie miejsce do opieki nad pacjentami z COVID-19".

Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać.

W Elblągu padła "szóstka" w Lotto. To było szczęśliwe losowanie dla jednego z graczy, który we wtorek (1 września) zagrał w kolekturze przy ul. Teatralnej 5. Wygrana, o którą wzbogacił się szczęśliwiec, to ponad 9 milionów złotych. To już szósta "szóstka" w Elblągu.

