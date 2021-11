Przekroczyli dozwoloną prędkość - stracili na kwartał prawa jazdy

Obie kontrole drogowe miały miejsce w podelbląskim Zwierznie. Tam 30-letnia kobieta została zatrzymana gdy swoim volkswagenem jechała 111 km/h. Należy dodać że w miejscu gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h. Drugi przypadek to jeszcze większa prędkość. Tym razem był to 22-latek w osobowym fiacie. Mężczyzna rozpędził auto do 119 km/h. W obu przypadkach zatrzymano kierującym prawa jazdy na 3 miesiące i ukarano 500-złotowymi mandatami oraz 10 punktami karnymi.