Strażacy z powiatu elbląskiego na ćwiczeniach LAS 2021. Nie będzie nas, będzie las

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie współpracy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z wyżej wymienionymi podmiotami, sprawdzenie pracy Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego oraz sztabu akcji, ustalenie stopnia przygotowania podmiotów na wypadek zdarzenia o wielkich rozmiarach, a także przećwiczenie wielopoziomowej struktury dowodzenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu powstały wskutek wyrzucenia żarzącego się papierosa na ściółkę leśną przez mężczyznę zbierającego grzyby. Z uwagi na warunki panujące w lesie, pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Mężczyzna podjął nieskuteczną próbę samodzielnego ugaszenia ognia w wyniku czego doznał licznych poparzeń. Zaalarmowane zostały służby, dzięki aplikacji What3Words udało się określić dokładną lokalizację miejsca zdarzenia.

W I rzucie do zdarzenia zostały skierowane siły i środki (SiŚ) w sile 3 zastępów OSP. Dotarcie do miejsca zdarzenia było utrudnione przez powalone na drogę dojazdową konary drzew. Ratownicy po utorowaniu drogi dojazdowej dotarli do miejsca pożaru. Kierujący działaniem ratowniczym (KDR) zwrócił się o zadysponowanie dodatkowych SiŚ, ze względu na rozmiar pożaru. Odnaleziona została osoba poszkodowana, której udzielono kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.