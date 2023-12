Świąteczna solidarność Elblążan: Ponad 13 tys. zł na rzecz schroniska dla zwierząt

Niezwykłą inicjatywą była również charytatywna zbiórka przedmiotów przydatnych dla zwierząt w okresie zimowym. Mieszkańcy przynosili do namiotu koce, materace oraz mokrą karmę, dzięki czemu schronisko otrzymało nie tylko wsparcie finansowe, ale także niezbędne środki do zapewnienia komfortu zwierzakom w zimowych warunkach.

Zbiórka finansowa była prowadzona zarówno w namiocie przy Ratuszu Staromiejskim, jak i na terenie Starego Miasta, gdzie swoją rolę pełnili uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Niezwykle pozytywnym akcentem był udział Oleka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 19, który dołączył do zbiórki, grając na gitarze i zbierając ponad 200 złotych na rzecz schroniska.

Podczas zbiórki nie brakowało również wzruszających chwil, gdy mieszkańcy dzielili się swoimi historiami o adoptowanych zwierzętach ze schroniska. Opowiadali o tym, co skłoniło ich do podjęcia tej decyzji, ile radości i miłości wniosły zwierzęta do ich domów.

Inicjatywa ta nie tylko przyniosła realne wsparcie dla schroniska, ale także zjednoczyła społeczność w duchu świątecznej solidarności. Elblążanie pokazali, że nawet niewielkie gesty mogą mieć ogromny wpływ na poprawę życia zwierząt potrzebujących pomocy.