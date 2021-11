Świętuj Niepodległość biegnąc w sztafecie ulicami Elbląga

Sztafety są częścią większych imprez biegowych. Tak będzie również w trakcie Elbląskiego Biegu Niepodległości. Wśród fanów tej dyscypliny wspólne bieganie i rywalizacja z innymi drużynami to dodatkowy smaczek każdego startu, który wyzwala jeszcze większe emocje na trasie. Można biec z przyjaciółmi, kolegami z pracy lub z kimkolwiek innym. W efekcie, jeżeli tworzycie zgrany zespół i macie wspólne zainteresowania dotyczące biegania, jest to idealna propozycja na świętowanie tego wyjątkowego dnia.

Każda grupa biegaczy wystartuje na dystansie 10 km, czyli pobiegnie trzy pętle po 3333 m. W sztafecie mogą znajdować się tylko trzy osoby, które dokonały wcześniejszej pełnej rejestracji do biegu sztafet oraz opłaty (50 złotych za każdą osobę biorącą udział w sztafecie) i w dniu biegu ukończyli 12 lat. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich jej uczestników. Sztafeta nie zostanie sklasyfikowana w przypadku, gdy pełna grupa nie ukończy biegu. Te sztafety, które w rywalizacji zajmą miejsca I-III otrzymają pamiątkowe statuetki.

Zgłoszenia do VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 7 listopada do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Regulamin dostępny jest na stronie z zapisami.