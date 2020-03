Szpital Miejski w Elblągu w stanie podwyższonej gotowości, w Szpitalu Wojewódzkim zakaz odwiedzin w związku z koronawirusem

Te szkoły mają najwięcej laureatów. Nagrody dla najlepszych uczniów

Nagrody dla co najmniej podwójnych laureatów konkursów przedmiotowych. W poniedziałek (17 czerwca) prezydent Elbląga Witold Wróblewski nagrodził 27 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Była to okazja do spotkania z uczniami i pogratulowania im oraz ich rodzicom.