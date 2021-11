W Elblągu i w całym regionie Murem Za Polskim Mundurem

Służba w mundurze z narodowymi symbolami to wielki zaszczyt, ale też wiele obowiązków. To dbanie o przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo obywateli. To również – jak przypomniały wydarzenia z naszej wschodniej granicy – odpieranie wrogich działań podejmowanych poza granicami Polski.

Policjanci z całego kraju wspierają swoich kolegów oraz pozostałe służby mundurowe na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W tym gronie znajduje się również grupa policjantów z Warmii i Mazur. Ze względów bezpieczeństwa dane dotyczące liczby zaangażowanych funkcjonariuszy oraz to, z których jednostek i komórek pochodzą funkcjonariusze biorący udział w działaniach na wschodzie, są zastrzeżone.

Szczególnie teraz, w czasie tak wzmożonego wysiłku i poświęcenia ze strony mundurowych, tak ważne i potrzebne jest wsparcie, płynące do nich ze strony pozostałych obywateli.

Policjanci niezmiennie realizują swoje podstawowe zadania, dotyczące m.in. dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczególnie w okresie roku, w którym szybciej zapada zmrok i jest utrudniona widoczność.