Do kalendarzowej wiosny zostały jeszcze trzy tygodnie. Ta przyjdzie do nas 21 marca. W mieście można jednak już znaleźć sygnały ją zapowiadające. Na drzewach widać pąki. Domowe ogródki i trawniki w mieście przyozdobiły wiosenne kwiaty, najczęściej przebiśniegi i krokusy. Dni są coraz dłuższe, a co ważne - częściej słoneczne, a to zachęca do spacerów.