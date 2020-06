Wybory prezydenckie 2020. Gdzie można oddać głos w Elblągu 28.06.2020? Lokale wyborcze w Elblągu. Lista obwodów, siedzib komisji i ulic

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 roku. Pojawiło się już obwieszczenie prezydenta Elbląga na najbliższe wybory. W naszym mieście wyznaczono 62 obwody głosowania. W galerii prezentujemy listę obwodów i przynależące do nich ulice, a także miejsca, gdzie mieszkańcy mogą oddać głos.

Lokale wyborcze w niedzielę, 28 czerwca 2020 roku, będą otwarte od 7 do 21.

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Wszyscy wyborcy mogą głosować korespondencyjnie, a zamiar takiego oddania głosu należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku. Wyborcy, którzy w dniu głosowania będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zgłaszają zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020 roku.