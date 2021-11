Za narkotyki może trafić za kratki nawet na 10 lat

Policjanci z wydziału kryminalnego cały czas monitorują środowiska związane z przestępczością narkotykową. Zgromadzone i przeanalizowane przez nich informacje tym razem doprowadziły ich do pewnego mieszkańca powiatu braniewskiego. We wtorek (16.11) funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, a następnie przeszukali użytkowany przez niego garaż. Jak wynikało z ustaleń kryminalnych, to właśnie w garażu mogły znajdować się należące do 48-latka narkotyki. Policyjny trop okazał się słuszny. Wewnątrz pomieszczenia funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 230 gramów amfetaminy. Podejrzany trafił do policyjnej celi, a policjanci wciąż pracowali nad sprawą. Następnie całość materiału dowodowego trafiła do sądu. W czwartek (18.11) zapadła decyzja o tym, że 48-latek zostanie objęty policyjnym dozorem i nie będzie mógł opuszczać kraju. Dodatkowo wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.