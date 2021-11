Zmiany miejskich opłat w Elblągu. Będzie drożej, jeżeli zgodzą się radni

- Na najbliższej sesji stawać będą tzw. uchwały okołobudżetowe. Dzieje się to w kontekście proponowanych przez rząd zmian progu podatkowego z 8 na 30 tys. zł. W Elblągu na tzw. Polskim Ładzie tracimy ok. 43 mln zł. Odzyskujemy w formie subwencji ok. 19 mln zł, a więc zabiera się naszemu miastu 24 mln zł – mówił Witold Wróblewski i dodawał: – Jednorazowe subwencje problemu nie rozwiązują, tak powstaje problem spięcia naszego przyszłorocznego budżetu. Nie da się, patrząc na ogólny wzrost kosztów, spowodować aby nie miało to żadnego wpływu na wzrost cen miejskich usług i opłat.

Planowane zmiany dotyczą pięciu obszarów – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za odprowadzanie wód opadowych, biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za parkowanie. Wzrost podatku od nieruchomości wiąże się z mniejszymi wpływami z tego podatku, a opłata transportowa nie była zmieniana od 2013 roku. Zmienią się też stawki za odprowadzanie wód opadowych. Natomiast mimo zmian organizacyjnych, ZKM nie jest w stanie osiągnąć odpowiednich wpływów z biletów, swoje zrobiła też pandemia, która spowodowała, że mieszkańcy ograniczyli korzystanie z komunikacji zbiorowej. Piąta opłata która wzrośnie, a więc opłata za parkowanie, jest na tyle niewielka, że wciąż sytuuje Elbląg na dole rankingu wysokości takich opłat w polskich miastach.