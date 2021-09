Zobaczmy „Fantasmagorie i dziwotwory”. To są prace z innego świata

Prace Bogusława Gromadzkiego przenoszą do innego świata, oczarowują. Śmiało można powiedzieć, że jest to artysta nie z tej ziemi. Bogusław Gromadzki w swojej twórczości, już od najmłodszych lat, szukał nowych środków wyrazu i realizacji własnych pomysłów.

- Nigdy nie zamierzałem mojej fascynacji traktować jako profesję. Dawało mi to nieograniczoną swobodę w działaniu w obszarze sztuki – mówi autor wystawy. - Z potrzeby weryfikowania tego co robię, brałem udział w wielu wystawach i indywidualnych i zbiorowych. To taka naturalna potrzeba wysłuchania ocen na temat tego co się tworzy. Jest to napęd do dalszej pracy szukania nowych rozwiązań – dodał.

Artysta zawsze pozostawał wierny swoim nadrealnym i baśniowym światom, które przedstawia w obrazach, rzeźbach i rysunkach. Czy to jest jego styl? Pozostawia to Państwa ocenie.