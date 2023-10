Budżet Obywatelski Elbląga – głosowanie trwa

Przypominamy, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku – osoby małoletnie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Głosowanie elektroniczne jest możliwe do 9 listopada br., a także istnieje opcja składania kart papierowych. Te ostatnie można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Elblągu, znajdującego się pod adresem ul. Łączności 1 w godzinach pracy urzędu do godz. 15.30. Dodatkowo, karty papierowe można oddać w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim, zlokalizowanym przy ul. Stary Rynek 25 do godz. 18.00.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym i wybierania projektów, które wg Was są najważniejsze dla rozwoju Elbląga. Wasze głosy mają znaczenie!

STATYSTYKI GŁOSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH I INICJATYWIE OGÓLNOMIEJSKIEJ PONIŻEJ