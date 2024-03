Elbląg: Startuje IV edycja programu "Zielony budżet 2024"

Jak włączyć się w zielony budżet?

Jeżeli jesteś dumnym mieszkańcem Elbląga, i masz pomysł, który może przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego w naszym mieście, to teraz jest czas, aby się nim podzielić. Wystarczy złożyć swój wniosek elektronicznie na adres e-mail: [email protected], lub dostarczyć go osobiście do siedziby Urzędu Miasta przy ul. Łączności 1. Szczegóły dotyczące procedury znajdziesz w regulaminie.