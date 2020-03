Córka Mariana Sawicza, zamordowanego w grudniu 1970 r. w Elblągu, pozwała państwo polskie. Rozpoczął się proces [4.03.2020]

Wioletta Sawicz, reprezentowana pro bono przez mec. Romana Nowosielskiego, domaga się od państwa polskiego 500 tys. złotych zadośćuczynienia i odszkodowania.

Marian Sawicz, był przypadkową ofiarą Grudnia 70. Zginął kilka dni przed swoim ślubem. Jego narzeczona, będąca w ciąży matka pani Wioletty, popadła w głęboką depresję i próbowała popełnić samobójstwo. Trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie podawano jej silne leki psychotropowe.

Sytuacja ta odcisnęła się na zdrowiu córki Mariana. Wychowywana przez dziadków, bez obecności ojca, do dziś boryka się ze skutkami tragedii.

Przesłuchanie matki Wioletty Sawicz

Wcześniejsze posiedzenia przed Sądem Rejonowym Warszawa Mokotów nie doprowadziły do ugody. W sądzie nie zjawił się nikt, kto by reprezentował drugą stronę - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Mimo to sąd wysłuchał zeznań dwóch świadków, w tym Alicji Milczarskiej, matki Wioletty Sawicz, niedoszłej żony Mariana Sawicza.