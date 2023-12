Elbląg honoruje Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

W Elblągu pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego została uczczona poprzez uroczyste złożenie kwiatów przy Pomniku Twórców Niepodległości. Na tym symbolicznym miejscu, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Ignacego Paderewskiego, Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji, złożył kwiaty w imieniu elbląskiego samorządu.

Przed 105 laty uroczysty przyjazd do Poznania wybitnego pianisty, męża stanu i przyszłego premiera niepodległego państwa, Ignacego Paderewskiego, był bodźcem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dziś, w Dniu Zwycięskiego Powstania, Elbląg jednoczy się, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o niepodległość i suwerenność Polski

.

Wszystkich mieszkańców Elbląga zachęcano do uczczenia tego ważnego dnia w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Niech Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego był czasem refleksji i jednocześnie okazją do budowania wspólnego dziedzictwa narodowego.