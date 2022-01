Elbląg. Już teraz pomyśl o kolejnym sezonie grzewczym

Głównym celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców Elbląga do wcześniejszego zaplanowania przyłączenia budynku do sieci miejskiej. Jest to proces wymagający czasu i przygotowania, dlatego inwestycji nie warto odkładać na ostatnią chwilę. Kampania ma także pokazać korzyści wynikające z korzystania z centralnego ogrzewania.

- Naszą kampanią chcemy pokazać, że ciepło oraz ciepła woda dostarczane przez EPEC to wygodne, bezpieczne, nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie - mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Chcemy też zachęcić do przyłączenia się do sieci wiosną lub latem, ponieważ prace mogą się wiązać z np. wyłączeniem pieca. Koniec lata oraz jesień to czas, kiedy mamy najwięcej zgłoszeń i często musimy przesuwać terminy przyłączenia na kolejny rok z powodu kumulacji prac. Zachęcam do skorzystania z naszej oferty wiosną, tym bardziej, że po wykonaniu przyłącza opłata za moc zamówioną zostanie uruchomiona jesienią - czyli wtedy, gdy włączymy grzejniki, a nie - jak dotąd - od razu po podpisaniu umowy.