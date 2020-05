Elbląg. Miejskie instytucje kultury wznawiają pracę. Ponowne otwarcie Biblioteki i Galerii El 6 maja, do Muzeum w przyszłym tygodniu

Do Biblioteki Elbląskiej i Galerii El już do środy (6 maja 2020), do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w przyszłym tygodniu. Miejskie instytucje kultury wznawiają pracę po tym, jak ze względu na epidemię koronawirusa nie mogły przyjmować czytelników i odwiedzających.

Miejskie instytucje kultury ponownie otwarte Wiele instytucji związanych z kulturą zostało zamkniętych lub działało w ograniczony sposób w związku z epidemią koronawirusa od połowy marca. Nie mogły one przyjmować odwiedzających przez blisko dwa miesiące. Zgodnie z nowymi wytycznymi biblioteki, muzea czy galerie sztuki mogły od 4 maja wznowić pracę. Elbląskie instytucje przygotowywały zasady, według których prowadzić będą swoją działalność - wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa opartych na wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej. Biblioteka Elbląska i Galeria El ponownie otwarte od 6 maja Centrum Sztuki Galerię El będzie można odwiedzić już w środę (6 maja). Od tego dnia galeria będzie czynna w godzinach 12-18. W obiekcie jednocześnie będzie mogło przebywać maksymalnie 35 osób z zachowaniem rygoru odległości i zwiedzania. Również od 6 maja będzie można wypożyczać książki w Bibliotece Elbląskiej w dotychczasowych godzinach funkcjonowania - dotyczy to jedynie Biblioteki Głównej przy ul. Św. Ducha 3-7 i ul. Zamkowej 1. Filie biblioteki będą sukcesywnie otwierane w najbliższym czasie. Biblioteka będzie prowadzić działalność w zakresie wypożyczania i zwrotów książek z zachowaniem specjalnych wytycznych. Czytelnicy mogą zamawiać książki poprzez katalog on-line oraz telefonicznie, co oznacza, że nie będzie możliwości poruszania się między półkami i samodzielnego wybierania książek. Zwrócone przez czytelników egzemplarze będą przechodziły 5-dniową kwarantannę.



Muzeum w Elblągu otwarte od 12 maja Do Muzeum Archeologiczno-Historycznego będzie można udać się od 12 maja w godzinach 10-18 codziennie poza poniedziałkiem. Odwiedzający będą mogli zwiedzać wystawy jedynie indywidualnie. W związku z ograniczeniami i zaleceniami nie będzie możliwe zwiedzanie grupowe ani korzystanie z urządzeń multimedialnych wykorzystywanych indywidualnie podczas pokazów.