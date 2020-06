Elbląg. Parking Park and Ride na Placu Dworcowym. Zostaw samochód i korzystaj z komunikacji miejskiej za darmo

Parking Park and Ride powstał na placu Dworcowym w Elblągu. Kierowca zostawiając swój samochód na tym parkingu i opłacając postój w parkomacie, ma prawo do korzystania z komunikacji miejskiej za darmo w czasie ważności wykupionego biletu. To pierwsze takie rozwiązanie w mieście.

Parking Park and Ride w Elblągu Parkingi Park and Ride zyskują popularność w całym kraju. Teraz rozwiązanie to pojawiło się również w Elblągu. Kierowca, który zostawi samochód na parkingu przy placu Dworcowym i wniesie opłatę za postój, będzie mógł korzystać w czasie ważności biletu parkingowego z komunikacji miejskiej za darmo. Podczas przejazdu komunikacją miejską konieczne jest posiadanie dowodu zakupu biletu parkingowego. Jest ono drukowane wraz z biletem. Bilet standardowo kierowca winien umieścić za przednią szybą pojazdu. Natomiast podczas kontroli biletowej w komunikacji miejskiej musi okazać ważne potwierdzenie wniesienia opłaty za postój na parkingu P&R - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prezydenta Elbląga. Węzeł przesiadkowy Dworzec Elbląg W ramach prac związanych z budową węzła przesiadkowego na dworcu zakupiono również trzy biletomaty. Można w nich kupić bilet jednorazowy, okresowy, a także doładować Elbląską Kartę Miejską, a płatności przyjmowane są zarówno gotówką, jak i kartą. Biletomaty posiadają ekrany dotykowe, na których wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące transakcji. Lokalizacja biletomatów: Przy parkingu SPP przed dworcem PKP (biletomat i jednocześnie parkomat) Na przystanku tramwajowym przy Al. Grunwaldzkiej (w kierunku do centrum miasta) Pętla autobusowa przy dworcu Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi cen biletów komunikacji miejskiej w Elblągu, z ulgowych biletów jednorazowych, mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami samochodów osobowych - wskazuje Joanna Urbaniak. W takiej sytuacji należy potwierdzić własność lub współwłasność samochodu posiadając przy sobie ważny dowód rejestracyjny oraz dokument tożsamości. Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta Wideo