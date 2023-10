Komunikacja i organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych w Elblągu

Należy pamiętać, że w dniu 1 listopada wszystkie przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Dodatkowo, w dniu Wszystkich Świętych zostaną uruchomione dodatkowe linie, zapewniające transport z parkingu przy Al. Grunwaldzkiej do pętli przy Dębicy.

Prosimy kierowców i pasażerów o zachowanie szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach.

Organizacja Ruchu przy Cmentarzu Komunalnym Agrykola:

Od godziny 22:00 dnia 31 października do godziny 22:00 dnia 1 listopada ul. Agrykola będzie wyłączona z ruchu.

Ul. Chrobrego od godziny 22:00 dnia 31 października do godziny 22:00 dnia 1 listopada na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej będzie jednokierunkowa z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni.

Ul. Tczewska od godziny 22:00 dnia 31 października do godziny 22:00 dnia 1 listopada (od ul. Chrobrego) będzie ulicą bez przejazdu.

Na ulicach Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do ul. Toruńskiej), Sienkiewicza obowiązywać będzie obustronny "zakaz zatrzymywania się" z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Miejsca postojowe w okolicy: parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy) oraz ul. Chrobrego (od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej), gdzie na odcinku tymczasowo wyznaczono ruch jednokierunkowy.